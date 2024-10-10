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        Yüksekova'da, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:53 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:00
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        Yüksekova'da, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2.5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, gece saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2.5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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