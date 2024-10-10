Yüksekova'da, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2.5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2.5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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