Yüksekova'da, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'ndaki yangın söndürüldü

Yangın, gece saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2.5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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