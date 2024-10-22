Yüksekova'da yüksek kesimlerde kar yağışı

Yüksekova ve çevresinde soğuk hava etkili olurken, sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

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