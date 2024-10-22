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        Yüksekova'da yüksek kesimlerde kar yağışı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar yağışı ile birlikte dağlar beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:40
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        Yüksekova'da yüksek kesimlerde kar yağışı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar yağışı ile birlikte dağlar beyaza büründü.

        Yüksekova ve çevresinde soğuk hava etkili olurken, sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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