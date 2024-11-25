Hakkari'de 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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