Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan besiciler, küçükbaş hayvanları için kamyonetlere yükledikleri ot balyalarını her kış mevsiminde mezra yakınına götürüyor. Fremez Yemen, yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Yediveren mezra yoluna girerken dağdan yuvarlanan dev kaya parçaları aracın yanına düştü.

HAKKARİ'de yamaçtan kopan dev kaya parçaları bu sırada seyir halinde olan kamyonetin yakınına düştü. Kapanan yol, iş makinesiyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

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