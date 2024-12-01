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        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

        HAKKARİ'de yamaçtan kopan dev kaya parçaları bu sırada seyir halinde olan kamyonetin yakınına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:20
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        Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
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        HAKKARİ'de yamaçtan kopan dev kaya parçaları bu sırada seyir halinde olan kamyonetin yakınına düştü. Kapanan yol, iş makinesiyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

        Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan besiciler, küçükbaş hayvanları için kamyonetlere yükledikleri ot balyalarını her kış mevsiminde mezra yakınına götürüyor. Fremez Yemen, yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Yediveren mezra yoluna girerken dağdan yuvarlanan dev kaya parçaları aracın yanına düştü.

        ihbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi Müdürlüğüne bağlı iş makinesi, yoldaki kaya parçalarını temizledi. Köylüler, düşen kaya parçalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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