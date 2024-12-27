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        Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını yazın toplayıp, biriktirdikleri otlarla besliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:25
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        Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını yazın toplayıp, biriktirdikleri otlarla besliyor.

        Çetin kış şartlarının yaşandığı Yüksekova ilçesinde kar yağışı ile besicilerin de zorlu mesaisi başladı. Besiciler, yazın topladıkları otları kış aylarında kızaklarla köye getiriyor. Kar kürekleri ile ezdikleri karların üzerine serdikleri otlarla hayvanlarını otlatan besiciler, hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda da ağıllarda besliyor. İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde hayvancılıkla uğraşan Gökhan Kaplan (34), ilçede kışın hayvancılığın zor olduğunu söyledi.

        '3-4 AY DAHA BÖYLE DEVAM EDECEKTİR'

        Yazın hazırladıkları otları kışın büyük güçlüklerle kar üstünde köye getirdiklerini anlatan Kaplan, "6 ay boyunca yazın biçtiğimiz otları hayvanlara veriyoruz. Kışlar eskiden çok sertti. Yalnız bu sene çok kar yağmadı. Meralara artık hayvanlar için yem kalmadığı için istiflediklerimiz otlardan veriyoruz. Yaklaşık 1 aydır hayvanlarımıza ot vermeye başladık. Zamanımızın büyük bölümünü küçükbaş hayvanlarla geçiyoruz. Hava çok soğuksa yemleme işlemini ağıllarda, havanın güneşli olduğu günlerde ise hayvanlarımızı dışarıda, kar üstünde otlatıyoruz. 3-4 ay daha böyle devam edecektir" dedi.

        'YAZIN BİÇTİĞİMİZ OTLARI STOKLADIK'

        Besicilerden Salih Turun (55) da tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı yazın meralarda otlatıyoruz, kışın da ağıllarda bakımlarını yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız, hayvancılıktır. Yazın biçtiğimiz otları stokladık. Otlarımızı kızaklara yükledikten sonra eşeklerle hayvanların bulunduğu alana götürüyoruz" diye konuştu.

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