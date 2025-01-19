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        Hakkari'de otomobilde 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 49 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:55
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        Hakkari'de otomobilde 49 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 49 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ihbar üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde 49 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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