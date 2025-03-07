Slovenyalı dağcılar, Cilo Dağı eteklerinde dağ kayağı yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine gelen Slovenyalı 4 kişilik dağcı grup, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde bulunan Karabağ köyü yakınında dağ kayağı yaptı.

Kar örtüsünün yerde kalma süresinin en fazla olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, yüksek rakımlı dağları, doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı kayakseverleri ve doğa tutkunlarını cezbeden bir merkez haline geldi. Slovenya'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 4 dağcı da kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu zirve ve dağ yamaçlarında kayak yaptı. Reşko Trekking Spor Kulübü Yöneticisi ve dağ rehberi İskender Kahraman eşliğinde 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerindeki Karabağ köyüne yakın bölgeye gelen dağcılar, burada dağ kayağı yaptı. Slovenyalı dağcı Marusha Hauptman, Yüksekova'da dağların tam bir doğa harikası olduğunu ve her türlü kış turizmi sporlarına elverişli olduğunu belirterek, "Burası harika bir yer. Çıktığımız en güzel turlardan birisi. Burası dağ kayağı yapmak için çok elverişli. 12 yaşımdan beri dağ kayağıyla uğraşıyorum. Şu ana kadar keyif aldığım en güzel dağlardan birisi burası" dedi.

'ALPLER'DEN DAHA GÜZEL YERLER BURASI'

Dağcı Jaka Glavec ise bölgedeki dağların İsviçre'deki Alp Dağları'nı aratmadığını ifade ederek, "Yaklaşık 1 haftadır burada farklı bölgelerde dağ kayağı yapıyoruz. Zorlu tırmanışlarımız oluyor ancak buna değer, harika vakit geçirdik. Alpler'den daha güzel yerler burası. Bence kış sporları için değerlendirilmesi gereken bir yer. Dağ kayakçılarının gelip burada kaymaları gerekiyor. Buraya gelip dağ kayağı yaptığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAĞCI BÖLGEYE GELİYOR

Slovenyalı dağcılara rehberlik yapan Reşko Trekking Spor Kulübü Yöneticisi İskender Kahraman da Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden dağcıların bölgeye geldiğini söyledi. Kahraman, "Slovenya'dan gelen dağcılarımızı Cilo-Sat Dağları eteklerine götürdük. Kendileri Alpler'e de gitmişler, burayı oraya benzettiler. Alpler'de bu kadar kar ve rota olmadığını söylediler. Buranın Alpler'den daha güzel olduğunu söylediler. Dağları, bölgenin insanlarını ve yemeklerini çok sevdile" dedi.