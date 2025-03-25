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        Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen kardelenler çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:05
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        Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen kardelenler çiçek açtı. Kardelenler, 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle güzel bir manzara sundu.

        Kış mevsiminin en çetin geçtiği kentlerden, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İnanlı köyünde, ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Toprağın ısınması ile çıkmaya başlayan kardelen çiçeklerinin eşsiz güzelliği, bölgeye gidenler tarafından da görüntüleniyor. Baharla birlikte boy vermeye başlayan beyaz çiçekler, 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle birleşince güzel bir manzara sundu. Yüksekova'da yaşayan Songül Yıldırak, "Bahara kavuştuk. Doğayı seven biriyim. Ovada karların erimesiyle çiçekler açmaya başladı. Çiçekleri görüntülemek ve doğanın tadını çıkarmak için bölgeye geldim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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