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        Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        HAKKARİ'de iki aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:00
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        Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        HAKKARİ'de iki aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolunun 45'inci kilometresindeki Yeniköprü Tüneli kavşağında meydana geldi. Van'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BLB 563 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen 42 FIZ 41 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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