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        Otomobil, elektrik direğine çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü, 3 yaralı

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki Arda Kameri (17) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:40
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        Otomobil, elektrik direğine çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü, 3 yaralı
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki Arda Kameri (17) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada Arda Kameri hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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