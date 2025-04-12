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        Hakkari'de kaybolan kadını arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam etti

        HAKKARİ'de komşularının kayıp ihbarında bulunduğu Feleknaz Keskin (60) için başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde drone ve termal görüntüleme sistemleriyle devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:40
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        Hakkari'de kaybolan kadını arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam etti
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        HAKKARİ'de komşularının kayıp ihbarında bulunduğu Feleknaz Keskin (60) için başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde drone ve termal görüntüleme sistemleriyle devam etti.

        Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin için 9 Nisan gece saatlerinde komşuları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, Keskin'in bulunması için çalışma başlattı. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, itfaiye, Siirt AFAD su üstü arama ekibi ile Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı arama dalgıçları da dahil olmak üzere toplam 130 kişilik ekip katıldı. Arama çalışmalarının 3’üncü gününde ekipler, arama çalışmalarını Zap Suyu çevresi ve kırsal alanda yoğunlaştırdı. Keskin’in, geçen yıl aynı bölgede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden eşi İbrahim Keskin’in vefat ettiği Katramas Deresi civarında kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        AFAD Hakkari İl Müdürü Erhan Kanat, çalışmaların hem su yüzeyinde hem su altında, ayrıca termal görüntüleme ve drone sistemleriyle sürdürüldüğünü belirterek, "Pirodan Köprüsü ile Erisan Köprüsü arasında, Zap Suyu’nun üst kesimleri ve kırsal bölgelerde 4-5 farklı noktada arama tarama faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor" dedi.

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