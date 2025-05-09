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        Ekipler seferber oldu; mobese kameralarından tespit edilip dağlık alanda bulundu

        HAKKARİ'deyakınlarının haber alamadığı Mehmet Kurt (70), mobese kameralarından tespit edildiği dağlık alanda yapılan arama çalışmaları sonucu yaralı olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:05
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        Ekipler seferber oldu; mobese kameralarından tespit edilip dağlık alanda bulundu
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        HAKKARİ'deyakınlarının haber alamadığı Mehmet Kurt (70), mobese kameralarından tespit edildiği dağlık alanda yapılan arama çalışmaları sonucu yaralı olarak bulundu.

        Sümbül Mahallesi Tekser Konutları'nda yaşayan Mehmet Kurt, dün saat 05.30 sıralarında pancar toplamak için Sümbül Dağı'na gitti. Gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kurt'u bulmak için mobese kameralarını inceledi. Ekiplerin incelemesinde, Mehmet Kurt'un en son Depin mevkisinde görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, JAK, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri, tespit ettikleri bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar gece boyunca sürerken, Mehmet Kurt sabaha karşı dağlık alanda yaralı bulundu. Vücudunda çeşitli kırıklar da olan Kurt, askeri helikopter ile bulunduğu yerden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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