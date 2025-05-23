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        Hakkari'de ot festivali; lezzetler yarıştı

        HAKKARİ'dedoğanın sunduğu zengin bitki çeşitliliğini ve yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak amacıyla '1'inci Yöresel Ot Festivali' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:37
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        Hakkari'de ot festivali; lezzetler yarıştı
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        HAKKARİ'dedoğanın sunduğu zengin bitki çeşitliliğini ve yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak amacıyla '1'inci Yöresel Ot Festivali' düzenlendi. 'Doğanın kalbinde, lezzetin izinde' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

        Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen festivale; Hakkari Valisi Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Ünlüsoy, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Müftü Hüseyin Okuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ile çok sayıda davetli katıldı. Festivalde Hakkari mutfağına özgü luşe, siyabo, mende ve çorin gibi bitkilerle hazırlanan yöresel yemekler sergilendi. Etkinlikte öğrenciler, geleneksel tariflerle hazırladıkları yemekleri tanıttı.

        'BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİNİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK İSTİYORUZ'

        Sergi alanını gezen Vali Ali Çelik, öğrencilerden yöresel otlar hakkında da bilgi aldı. Festivalin açılışında konuşan Vali Çelik, Hakkari'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda binlerce yıllık mutfak kültürü ve endemik bitki zenginliğiyle de öne çıktığını vurguladı. Çelik, "Yöresel ürünlerimizi görünür kılmak ve bu toprakların değerlerini ulusal ve uluslararası alana taşımak istiyoruz" dedi. Vali Çelik, meslek liselerinde görevli öğretmen ve öğrencilerin köy köy gezerek yaşlılardan derlediği 130'a yakın yöresel yemeğin kayıt altına alındığını belirterek, bu çalışmaların Hakkari'nin gastronomi turizmine katkı sağladığını ifade etti. Festival, halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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