Eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, Şemdinli'de toprağa verildi

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve Hakkari eski milletvekili Hamit Geylani, memleketi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden 23. Dönem Milletvekili Geylani için memleketi Şemdinli'nin Çatalca köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Mahmut Dindar, Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Hakkari Milletvekili Vezir Çoşkun Parlak, Öznur Bartın, eski Milletvekili Esat Canan, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak, Sait Dede, AK Parti eski milletvekili Abdulmutalip Özbek, belediye başkanları, parti yöneticileri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Geylani'nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

BAKIRHAN: DERDİMİZİ ÇOK ÇEKTİ VE HALKI İÇİN ÇOK ÇALIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı Kürtçe konuşmada, "Her zaman barış gelecek derdi. İnşallah bu defa gelecek. Hamit ağabey çok iyi bir arkadaşımızdı. Bazen arkadaş, bazen kardeş, bazen baba olurdu. Derdimizi çok çekti ve halkı için çok çalıştı. Yazdı, konuştu. Her yere gitti. 'Halkımız özgür olsun, dili özgür olsun, halkımız barışa ulaşsın' derdi. İnşallah öyle olacak. 4 yıl önce partiye geldi ve elimi tuttu, 'Başıma bir şey gelirse, mutlaka Şemdinli’ye gelerek köyde cenazemde konuşma yap' dedi. Ben de ona 'Neden böyle diyorsun, birlikte güzel günler göreceğiz’ dedim. ‘Bana söz ver’ dedi. Bugün buradayım sözümde durdum. Ama buradan bir söz daha vermek istiyorum. İnşallah Hamit ağabeyin davasına sahip çıkacağız" dedi.