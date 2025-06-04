Elektrik hattı nedeniyle 7 yıldır evlerini tamamlayamadılar
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Çal ailesi, 7 yıl önce başlayıp birinci katını tamamladıkları evlerinin ikinci katına, üzerinden geçen elektrik ileti hattı nedeniyle başlayamadı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Çal ailesi, 7 yıl önce başlayıp birinci katını tamamladıkları evlerinin ikinci katına, üzerinden geçen elektrik ileti hattı nedeniyle başlayamadı. Mağdur olduklarını belirten aile, yetkililerden yardım istedi.
Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Ali Çal, tapulu arazilerinin üzerine 7 yıl önce iki katlı evin temelini attı. Birinci katı tamamlanan evin üzerinden geçen elektrik telleri nedeniyle ikinci katına başlanamadı. Enerji nakil hatlarının yerinin değiştirilmesini isteyen Çal, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (VEDAŞ) başvurdu. Ancak aradan geçen zamana rağmen ileti hatları ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Ali Çal, kurum yetkililerinin ihale süreci nedeniyle çalışma yapmadıklarını ve zor durumda olduklarını söyledi.
Yapılamayan inşaat yüzünden ağabeyinin mağdur olduğunu anlatan Yavuz Çal, "7 yıldır iki direk arasındaki nakil hattının yerinin değişmesini bekliyoruz. Bu sorun yüzünden evin ikinci katına başlayamıyoruz. İnşaat halindeki evin üzerinden geçen hatta 70 abone var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu konuda yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.
İnşaat halindeki evin sahibi 4 çocuk annesi Remziye Çal ise “Kirada oturduğumuz için maddi sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Çocuklarımla birlikte zor günler geçiriyoruz” diye konuştu.
BAYRAM SONRASI ÇÖZÜLECEK
DHA muhabirinin telefonla görüştüğü VEDAŞ Yüksekova İşletme Müdürü Nihat Taş ise ailenin sıkıntısının Kurban Bayramı’ndan sonra çözüleceğini söyledi.
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