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        Yüksekova'da tek katlı evde yılan kabusu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde yaşayan 4 kişilik Erci ailesi, tek katlı kerpiç evlerine giren yılanlar nedeniyle korkulu günler geçiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:40
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        Yüksekova'da tek katlı evde yılan kabusu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde yaşayan 4 kişilik Erci ailesi, tek katlı kerpiç evlerine giren yılanlar nedeniyle korkulu günler geçiriyor. 15 yıldır yılan korkusuyla yaşadıklarını belirten Tahir Erci, "Şu ana kadar evden birçok yılan çıkarttık. Yılanlardan dolayı evimizin bir duvarını kısmen yıkmak zorunda kaldık. Yaşadığımız kabus nedeniyle evimizin yanında yeni bir evin temelini atıyoruz" dedi.

        Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı kerpiç evde yaşayan 4 kişilik Erci ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar nedeniyle kabus dolu günler geçiriyor. Latife ve Tahir Erci, yılanlardan dolayı çocuklarının psikolojileri bozulduğunu dile getirdi.

        Ev sahibi Tahir Erci, "Evimizde şu ana kadar birçok yılan çıkarttık. Geceleri damdan giren yılanlar bazen çocuklarımızın rüyasına giriyor. 15 yıldır bu korkuyu yaşıyoruz. Çocuklarım gündüzleri yılan korkusundan eve giremiyor. Bu kabustan kurtulmak için evimin yanında yeni bir evin temelini attım. Yılanlar nedeniyle uyuyamıyoruz ve her gün korku içinde yaşıyoruz. Yılanlar bazen çocuklarımın rüyasına bile giriyor. Bu nedenle evimin salon kısmı ile mutfak arasındaki duvarı kısmen yıkmak zorunda kaldım. Eşim korkudan dolayı 3 kez düşük yaptı. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

        'YILAN KORKUSUNDAN DOLAYI 3 KEZ DÜŞÜK YAPTIM'

        15 yıldır tek katlı kerpiç evde yaşadıklarını belirten 2 çocuk annesi Latife Erci ise “Evimizin her yerinde yılanlar çıkıyor. Yılanlar artık bizim kabusumuz oldu. Yılan korkusundan dolayı 3 kez düşük yaptım. Yılanlar genelde nisan, mayıs ve haziran aylarında çıkıyor. Özellikle evimin salon kısmında sürekli yılan çıkınca, salon ile mutfak arasındaki duvarı kısmen yıktık. Geceleri korkudan dolayı yatamıyoruz. Kanepenin altında yılanlar yumurtalarını bırakmıştı. Yetkililerden bize bu konuda yardımcı olmasını istiyorum” dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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