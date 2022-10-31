Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" paneli düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" paneli düzenlendi

AA

Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" paneli düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesince, AB Erasmus programı kapsamında hazırlanan ve 4 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanan "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi kapsamında panel düzenlendi.

Keklikpınar Mahallesi'ndeki Zeynel Bey yerleşkesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan panelde, keman dinletisi sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, projenin sadece Türkiye'deki gençleri değil, diğer ülkelerin de gençlerini ilgilendirdiğini söyledi.

Geleceğe hakim olmanın mümkün olmadığını belirten Bada, "Yarın, bir dakika, bir saat sonra neyin olacağını bilemeyiz çünkü o günün şartları, iç ve dış şartlar, iç ve dış faktörler bütün bunlar seçimlerimizi etkileyecektir. Programlarımıza, müfredatlara baktığımız zaman bir sürü değişik dersler görüyoruz. O derslerin arasında 'ya bu ders olur mu bu programda' dediğimiz zamanlar da olmuştur. Unutmayınız ki bir bakıyorsunuz sizin ilgi alanınız doğrultusunda bir hoca bir şeyler söylüyor. Bir bağ kuruyorsunuz." dedi.

Proje Koordinatörü öğretim görevlisi Ali Can Gözcü de katılımcılara proje hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra katılımcılar oyuncu ve yönetmen Ümmiye Koçak, oyuncu Esin Gündoğdu, sunucu Gonca Ertuğrul, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Fatih Aksoy, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermin Algül, Türkiye Barolar Birliği Komisyon Üyesi ve Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Selahattin Onay ve Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcusu Hatice Yaşar, mesleki tecrübelerini öğrencilere aktardı, tavsiyelerde bulundu.

Programa akademisyenler, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş Yüksekova'ya geldi
YEREL HABERLER Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki arkadaş ...
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
YEREL HABERLER Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Hakkari'de 1 ton 56 litre asit anhidrit ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 1 ton 56 litre asit anhidrit ele geçirildi
(Görüntülü) Hakkarigücü, Hatay Kadın Futbol Takımı&#039;nı 1-0 yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hakkarigücü, Hatay Kadın Futbol ...
Kadın Futbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Kadın Futbol Süper Ligi
Hakkarigücü, Hatay Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yendi
YEREL HABERLER Hakkarigücü, Hatay Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yendi
Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Çukurca'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Çukurca'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Şemdinli'de "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Şemdinli'de "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.