Hakkari'de "Gelecek Seçimlerine Destek" paneli düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesince, AB Erasmus programı kapsamında hazırlanan ve 4 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanan "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi kapsamında panel düzenlendi.

Keklikpınar Mahallesi'ndeki Zeynel Bey yerleşkesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan panelde, keman dinletisi sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, projenin sadece Türkiye'deki gençleri değil, diğer ülkelerin de gençlerini ilgilendirdiğini söyledi.

Geleceğe hakim olmanın mümkün olmadığını belirten Bada, "Yarın, bir dakika, bir saat sonra neyin olacağını bilemeyiz çünkü o günün şartları, iç ve dış şartlar, iç ve dış faktörler bütün bunlar seçimlerimizi etkileyecektir. Programlarımıza, müfredatlara baktığımız zaman bir sürü değişik dersler görüyoruz. O derslerin arasında 'ya bu ders olur mu bu programda' dediğimiz zamanlar da olmuştur. Unutmayınız ki bir bakıyorsunuz sizin ilgi alanınız doğrultusunda bir hoca bir şeyler söylüyor. Bir bağ kuruyorsunuz." dedi.

Proje Koordinatörü öğretim görevlisi Ali Can Gözcü de katılımcılara proje hakkında bilgiler verdi.



Daha sonra katılımcılar oyuncu ve yönetmen Ümmiye Koçak, oyuncu Esin Gündoğdu, sunucu Gonca Ertuğrul, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Fatih Aksoy, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermin Algül, Türkiye Barolar Birliği Komisyon Üyesi ve Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Selahattin Onay ve Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcusu Hatice Yaşar, mesleki tecrübelerini öğrencilere aktardı, tavsiyelerde bulundu.

Programa akademisyenler, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.





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