Modern tesise dönüşen Merga Bütan Kayak Merkezi kayakseverlerin gözdesi oldu

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HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Yeni yatırımlarla kapasitesi artırılarak modern hale getirilen Hakkari'deki kayak merkezi, son yağışlarla kar seviyesinin bir metreyi bulduğu pistlerinde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentte kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Yaylası'nda kurulu kayak merkezinin kapasitesi ve standartları yeni yatırımlarla artırıldı.

Dörtlü telesiyej sistemi, teleski, kızak alanları ve dağ evi bulunan, 120 yataklı otel, jandarma personeli için 2 katlı asayiş noktası inşa edilen merkez, iki yeni pisti ve 200 metrelik kapalı yürüme bandıyla modern tesise dönüştü.

Yenilenen yüzü, doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, son günlerdeki yağışlarla tam kapasite hizmet vermeye başlayan merkez, başta çevre iller olmak üzere batı illeri ile İran ve Irak'tan kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Çevre illerdeki kayak sporcularının müsabakalara hazırlık yaptığı merkezde özellikle tatil ve hafta sonları yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, kayak takımı ve kızaklarla kayıyor, snowboard yaparak eğlenceli anlar yaşıyor.

Şehir merkezi ve beyaza bürünen yaylaların aynı anda izlenebildiği merkezde, telesiyejle 3 bin rakımın üzerindeki zirve ve yamaçlardaki pistlere çıkan kayak tutkunları, eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı buluyor.

Mahsur kalma, kaybolma ve yaralanma vakaları için merkezde 24 saat hazır bekletilen Jandarma Arama Kurtarma timleri de ziyaretçilerin aileleriyle güvenli ortamda zaman geçirmelerini sağlıyor.

- "İl dışından, yurt dışından talebin olmasından memnunuz"

Gençlik ve Spor İl Müdür Emin Yıldırım, AA muhabirine, iki hafta önce birinci etapta sezonu açtıklarını, teleski ve yeni yapılan kapalı yürüme bandının vatandaşın hizmetine açıldığını söyledi.

Son yağışlarla kayak merkezindeki kar kalınlığının istenilen seviyeye çıktığını ve ikinci etabı da hizmete açtıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 9 kilometreye yakın pistlerimiz hizmet vermeye başladı. Yakın illerde karın olmaması, buraya ilgiyi daha da artırdı. İlgiden memnunuz. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Buralar doldukça, insanlar buraya geldikçe biz de mutlu oluyoruz. İl dışından, yurt dışından talebin olmasından memnunuz. Kayak merkezimiz kış sporlarının en güzel, en iyi adaylarından birisi. Yeni yapılan yatırımlarla bu amaç ortaya konuluyor. Konaklama problemi yeni yapılan otelin açılmasıyla ortadan kalkacak. İnsanlar buraya sadece kayak yapmak için gelmiyor. Trekking, kamp ve manzaraya karşı piknik için gelenler de oluyor."

Yıldırım, 3 bin rakımda yapılacak kafeye ilişkin projeleri olduğunu da ifade ederek, "İhalesi yapıldı. Kentimiz birçok doğal güzelliği barındırıyor. Yeni yaptığımız pistler, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak duruma geldi. 26-28 Şubat'ta alp disiplininde Türkiye Şampiyonası müsabakaları yapılacak." dedi.

- "Burada olmaktan mutluyum"

Diyarbakır'dan gelen Şinda Alpay da kenti çok beğendiğini dile getirerek, "Burada kayak merkezi olduğunu bilmiyordum. Çok hoşuma gitti. Kayak yapmayı bilmiyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Buranın daha fazla tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de arkadaşımın aracılığıyla burayı tanıdım. Gayet güzel bir tesis. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Kayak antrenörü Ayşe Duran da sporcuların yanı sıra talep eden herkese kayak konusunda yardımcı olduklarını belirterek, "Bu sene kar biraz geç yağdı. Altyapı sporcularımız var. Kapalı yürüme bandı işimizi çok kolaylaştırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kar böyle giderse kayak sezonu haziranı bulur. Yarıyıl tatili olduğu için zamanını burada geçirmeyi tercih edenler çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Van'dan gelen Ramazan Çelik de Türkiye'nin birçok pistinde kayak yaptığını, ilk kez Hakkari'deki merkeze geldiğini belirterek, "Başta manzara olmak üzere pist ve ortam çok güzel. Biz de bunun keyfini çıkarıyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Dağ arkasında dağ, ova arkasında kanyon, arkasında tepe enfes bir manzara var." dedi.

Viyan Demez de tesisin ve imkanların güzel olduğunu, 24 kişilik grupla güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.





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