Hakkari'de LGS merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de LGS merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı

AA

Hakkari'de yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı.

Hakkari'de LGS merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesi toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında, Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıda katılımcılar bilgilendirildi.

Kentteki 101 okulda sınava girecek 4 bin 836 öğrenciye başarı dileyen Gür, öğrencilerin güvenli şekilde sınava katılmaları için her türlü planlamanın yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Geleceğin teminatı öğrencilerin, sınava büyük emekler vererek hazırlandığını dile getiren Gür, şöyle konuştu:

"Hayatta verilen hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Derslerine sabırla ve inançla düzenli ve planlı olarak çalışan öğrencilerimiz, sınavlardan en güzel neticeyi alacaklardır. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerledikçe başarı da doğal bir süreç olarak kendiliğinden gelecektir. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük gayret gösteren değerli öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize teşekkür ediyorum. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılacak olan sınavda, öğrencilerimize üstün başarılar temenni ediyor, sınavda görev alan tüm eğitim ailemize ve güvenlik personellerine kolaylıklar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esendere Gümrük Kapısı'nda kavga; soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Esendere Gümrük Kapısı'nda kavga; soruşturma ...
Hakkari kırsalında el bombaları ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari kırsalında el bombaları ele geçirildi
Şemdinli Kaymakamı Ateş vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Şemdinli Kaymakamı Ateş vatandaşları ziyaret etti
Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi ...
Yüksekova'da 10 dönümlük araziye sebze ekildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 10 dönümlük araziye sebze ekildi
Hakkari'de Kur'an Kursu öğrencilerinden yılsonu etkinliği
YEREL HABERLER Hakkari'de Kur'an Kursu öğrencilerinden yılsonu ...
Sağlıkçı ve öğretmenlerden sınırın sıfır noktasında tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Sağlıkçı ve öğretmenlerden sınırın sıfır noktasında ...
Yüksekova'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Yüksekova'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi
Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YEREL HABERLER Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Şemdinli'de çiftçilere küçükbaş hayvan desteği
YEREL HABERLER Şemdinli'de çiftçilere küçükbaş hayvan desteği
Hakkari'de doğaya 650 keklik salındı
YEREL HABERLER Hakkari'de doğaya 650 keklik salındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.