Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araçta gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araçta gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda dün şüphe üzerine durdurulan araçta birer kilogramlık 28 külçe altın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri savcılık ifadesinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        G.Saray'dan müthiş seri!
        G.Saray'dan müthiş seri!
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi
        Hakkari Valisi Çelik, Sineber Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi
        Hakkari Valisi Çelik, Sineber Şelalesi'nin aktığı bölgeyi gezdi
        Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Hakka...
        Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Hakka...
        Hakkari'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Hakkari'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Vali Çelik, Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı
        Vali Çelik, Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda voleybol oynadı
        Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çimşit, okul inşaatlarını inc...
        Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çimşit, okul inşaatlarını inc...