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        Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları gençlerle söyleşi yaptı

        Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları, kentteki gençlerle söyleşi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:46
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        Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları gençlerle söyleşi yaptı
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        Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları, kentteki gençlerle söyleşi yaptı.

        Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü tarafından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa gençler ilgi gösterdi.

        Takımın yerli ve yabancı oyuncuları, katılımcılarla sohbet etti, deneyimlerini aktardı. Gençler de merak ettikleri konuları oyunculara sorarak, branşlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Kulüp Başkanı Turan Şimşek, yaptığı konuşmada, 2017'de kurdukları kulüp bünyesinde farklı branşlarda projeler başlattıklarını söyledi.

        Voleybolda başarılı bir süreci geride bıraktıklarını belirten Şimşek, sportmenlik ilkelerine bağlı, saygılı ve kültürlü sporcular yetiştirerek takımın iyi yerlere gelmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çatal da kentte herkesin yerine getirmesi gerektiği sorumlulukların olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz refahımızın güvencesidir. Gençlerimizin yanında olmak en önemli görevimizdir. Kentimiz spor şehri haline gelebilir." dedi.

        Oyucular da kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, MÜSİAD İl Başkanı ve Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Öveç ile Hakkari Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umut Yılmaz katıldı.

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