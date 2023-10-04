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        Hakkari'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği yapıldı

        Hakkari'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:34
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        Hakkari'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği yapıldı
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        Hakkari'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Belediye, İl Jandarma komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesinin organizesinde Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, öğrencilerle bir araya geldi.

        Programı düzenleyenlere teşekkür eden Çelik, daha sonra sınıfları gezdi.

        Belediye veterineri ve DKMP görevlisi tarafından sinevizyon gösteriminin ardından jandarma ekipleri, arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı.

        Öğrenciler, ilgiyle izledikleri gösterinin ardından köpeği sevdi.

        Öğrencilere hayvan sevgisiyle ilgili kitapların dağıtılmasıyla sona eren etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, DKMP Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Okul Müdürü Şükrü Ecer, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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