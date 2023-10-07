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        Hakkari'de jandarma ekipleri trafik semineri verdi, KADES ile ilgili bilgilendirme yaptı

        Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova'da trafik kurallarıyla ilgili okul servisi şoförlerine seminer verdi, Derecik'te kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:31
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        Hakkari'de jandarma ekipleri trafik semineri verdi, KADES ile ilgili bilgilendirme yaptı
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        Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova'da trafik kurallarıyla ilgili okul servisi şoförlerine seminer verdi, Derecik'te kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde öğrenci taşıyan okul servisi şoförlerine yönelik seminer düzenledi.

        Ekipler, katılımcılara Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında genel trafik, öğrenci indirme ve bindirme kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de dün Derecik merkezinde kadınlara KADES hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı, uygulamanın telefonlara yüklenmesine yardım etti.

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