Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da 194 eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018'den bu yana 194 eski hükümlü, devlet desteğiyle işletme kurarak iş sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da 194 eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018'den bu yana 194 eski hükümlü, devlet desteğiyle işletme kurarak iş sahibi oldu.

        Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Hakkari İŞ-KUR işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında işini kurmak isteyenlere yönelik destekler devam ediyor.

        Bu kapsamda Yüksekova'da, 194 hükümlü devlet desteğinden yararlanarak hem iş kurdu hem de yeni istihdam alanları oluşturdu.

        Öte yandan hükümlüler, Yüksekova'da 26, Şemdinli'de 16 ve Derecik'te 13 okulun tadilatını yaptı, birçok yerde fidanları toprakla buluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" adlı fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki öğrenciler için etkinlik düzenledi
        Hakkari'de jandarma ekipleri köydeki öğrenciler için etkinlik düzenledi
        Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari Valisi Çelik, Çukurca'da okul açılışına katıldı, sahra hastanesini...
        Hakkari Valisi Çelik, Çukurca'da okul açılışına katıldı, sahra hastanesini...
        Hakkari'ye 51'i uzman 60 doktor kadrosu tahsis edildi
        Hakkari'ye 51'i uzman 60 doktor kadrosu tahsis edildi