Yüksekovalı 40 öğrenci Ankara'yı gezecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen gezi programı kapsamında 40 öğrenci, Ankara'ya gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen "Benim Gücüm Polisimin Gücü Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanları gezmek üzere 40 öğrenci Ankara'ya uğurlandı.

Polisevinde düzenlenen programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Selman Beğde ise öğrencilere yönelik kurslar düzenlediklerini söyledi.

Kurslara katılan öğrencileri geziyle ödüllendirdiklerini belirten Beğde, "Öğrencilerimiz için bir uğurlama programı düzenledik. Bu öğrencilerimiz 3 gün boyunca Ankara'nın tarihi yerlerini ve üniversitelerini gezme imkanı bulacaklar. Öğrencilerimizin hepsi çok mutlu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler de Ankara'yı gezecekleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin ve kurum amirleri katıldı.