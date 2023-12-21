Hakkari'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi Hakkari'deki Berfin Anaokulu tarafından Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hakkari'deki Berfin Anaokulu tarafından Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte farklı bölgelerin ürünleri, yiyecekleri ve kıyafetleri sergilendi.

Anaokul öğrencileri, etkinlikte yerli gözlem uydusu "Rasat", Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri", milli ana muharebe tankı Altay ve Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN'ı tanıttı.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Türkiye'nin yerli ve milli üretimin yapıldığı bir ülke konumunda olduğunu belirtti.

Bilinçli tüketici olma ve yerli malı kullanımının önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yerli malı, milletimize güç, ekonomiye can, toprağa bereket ve geleceğe umuttur. Öğretmenlerimiz, yerli üretimin ülke ekonomisine katkılarını, minik öğrencilerimizin yaş seviyelerine uygun olarak anlatmışlar ve coşkulu bir kutlama programı hazırlamışlar. Böylece çocuklarımız, eğlenirken yerli üretimimiz olan ürünleri de öğrenme imkanı buldular. Dolu dolu bir etkinlik düzenleyen Berfin Anaokulu ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Okul Müdürü Burcu Tanyürek de "Çocuklar bu etkinliği ebeveynleriyle hazırladılar. Sebze ve meyvelerden bir pazar kuruldu. Çocuklar bu pazarda alışveriş yaptılar. Ayrıca velilerimizden, öğretmenlerimizden farklı illere ait yöresel kıyafetler, farklı 7 yöreye ait eşyalar ve yiyecekler istedik. Bu ürünlerimiz, '81 iliz, Hepimiz Biriz' başlığı altında sergimizdeki yerini aldı." dedi.

Etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Ekrem Tansu, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.