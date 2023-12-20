Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurcalı kadınlar kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, oluşturulan atölyelerde kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurcalı kadınlar kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, oluşturulan atölyelerde kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

        Geleneksel kilim dokumacılığının önemini koruduğu ilçede kadınlar, kök boya ile elde edilen ipliklerle kilim dokuyarak yörenin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

        Halk Eğitimi Merkezi ile ADEM bünyesinde ilçe merkezi ve köylerde açılan 49 kilim kursuna katılan kadınlar, kilimlere işledikleri motiflerle asırlık geleneği devam ettiriyor.

        Çukurca Halk Eğitim Müdürü Cumhur Akdemir, AA muhabirine, kilim atölyelerinde 49 usta öğreticinin görev yaptığını söyledi.

        Usta öğreticilerin kursiyerleri eğiterek kilim dokumacılığını yaşatmak için çaba gösterdiğini belirten Akdemir, şunları kaydetti:

        "Kilimler geleneksel oldukları için yapılışı oldukça zor ve zahmetli, ustalık gerektiren bir ürün. Bu kilimlerde onlarca motif kullanılıyor. Her motifin ayrı bir hikayesi var. Zamanında kişiler kendi duygularını, düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini sözlü bir şekilde ifade edemedikleri için bunu kilime dokuyarak ifade etmeye çalışmışlardır. Kilim dokuma kültürünün geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda, sergilerde tanıtılması kurumumuz için bölgemiz için oldukça önemli."

        Usta öğretici Rabia Ertunç ise "Amacımız kilimlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak. Anneannelerimizin ve annelerimizin yaptığı kilimleri zevkle dokuyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Ders aralarında okuldaki piyanoyu çalan görme engelli öğrenciye, belediye b...
        Ders aralarında okuldaki piyanoyu çalan görme engelli öğrenciye, belediye b...
        Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
        Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik'te ziyaretlerde bulundu
        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik'te ziyaretlerde bulundu
        Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı
        Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı
        Yüksekova'da kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Yüksekova'da kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı