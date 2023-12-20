Çukurcalı kadınlar kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, oluşturulan atölyelerde kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, oluşturulan atölyelerde kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

Geleneksel kilim dokumacılığının önemini koruduğu ilçede kadınlar, kök boya ile elde edilen ipliklerle kilim dokuyarak yörenin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Halk Eğitimi Merkezi ile ADEM bünyesinde ilçe merkezi ve köylerde açılan 49 kilim kursuna katılan kadınlar, kilimlere işledikleri motiflerle asırlık geleneği devam ettiriyor.

Çukurca Halk Eğitim Müdürü Cumhur Akdemir, AA muhabirine, kilim atölyelerinde 49 usta öğreticinin görev yaptığını söyledi.

Usta öğreticilerin kursiyerleri eğiterek kilim dokumacılığını yaşatmak için çaba gösterdiğini belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Kilimler geleneksel oldukları için yapılışı oldukça zor ve zahmetli, ustalık gerektiren bir ürün. Bu kilimlerde onlarca motif kullanılıyor. Her motifin ayrı bir hikayesi var. Zamanında kişiler kendi duygularını, düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini sözlü bir şekilde ifade edemedikleri için bunu kilime dokuyarak ifade etmeye çalışmışlardır. Kilim dokuma kültürünün geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda, sergilerde tanıtılması kurumumuz için bölgemiz için oldukça önemli."

Usta öğretici Rabia Ertunç ise "Amacımız kilimlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak. Anneannelerimizin ve annelerimizin yaptığı kilimleri zevkle dokuyoruz." dedi.