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        Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı

        Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:12
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        Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı
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        Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kentte dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yola düşen metrelerce yükseklikteki kar tabakasını temizlemek için çalışma başlattı.

        Zorlu çalışma sonucu yolu tek şeritten açan ekipler, çalışma esnasında kar kütlelerinin üzerine gelen bazı yolcuların iş makinesi ile diğer tarafa geçmelerini sağladı.

        Polis ve karayolları ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

        Geçimli köyü imamı Hekim Demir, Van'a gitmek için yola çıktıklarını belirterek, "Uçağımız var. Ankara'ya gideceğiz. Çığ düşmüş, yol kapalı şu an. Tünelin oraya kadar açıktı ama burada çığ var. Biz de kar tabakasının üzerine geldik. Oradan da iş makinesiyle bu tarafa geçtik. Allah ekiplerden razı olsun. Geçmiş olsun." dedi.

        Öte yandan Kırıkdağ köyü yakınında düşen çığı da temizleyen Karayolları ekipleri, yolda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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