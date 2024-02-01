Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist Hakkari'de ailesiyle görüştürüldü Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu teslim olan terörist, ailesiyle görüştürüldü.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu teslim olan terörist, ailesiyle görüştürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük görevlilerinin bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu bir erkek şahsın Suriye'den ülkemize teslim olması sağlanmıştır. İlimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır."