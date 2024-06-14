Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şiir yarışmasında birinci olan öğrenciye ödülü verildi.

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