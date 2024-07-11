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        Hakkari Valisi Çelik, başarılı öğrencileri makamında kabul etti

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:17
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        Hakkari Valisi Çelik, başarılı öğrencileri makamında kabul etti
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrencilerle buluştu.

        Makamında öğrencileri kabul eden Vali Çelik, ilin eğitimde yaşadığı beyin göçünü tersine çevirmek için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

        Burs havuzu oluşturularak 400 ve üzeri puan alan öğrencilere kentteki liseleri tercih etmeleri durumunda burs vereceklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Beyin göçü çekmesi bir şehri yüceltir. Maalesef sürekli beyin göçü veriyoruz. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz 8. sınıftan mezun olduktan sonra girdikleri sınavda yüksek puanlar alıyorlar. Ancak Hakkari'mizi değil başta şehirleri tercih ediyorlar. Bu yetenekli öğrencilerimizin üniversite sınavındaki başarıları da Hakkari'nin hanesine yazılmıyor. Bunu önlemek istiyoruz. Beyin göçü çekmenin yolları üzerine çalıştık. İstiyoruz ki Hakkari'nin beyin göçünü, beyin gücüne çevirelim."

        Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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