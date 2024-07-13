Hakkari'de bitkin halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
Hakkari'de bitkin durumda bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
Hakkari'de bitkin durumda bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Depin bölgesi kırsalında bitkin halde bulunan dağ keçisi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
DKMP'de görevli veteriner tarafından ön muayenesi yapılan hayvan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
Dağ keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.