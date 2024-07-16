Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 464 yıllık tarihi medrese, yeniden ayağa kaldırılıyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen, zamanla tahrip olduğu için büyük bir bölümü yıkılan Zeynel Bey Medresesi, başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 464 yıllık tarihi medrese, yeniden ayağa kaldırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen, zamanla tahrip olduğu için büyük bir bölümü yıkılan Zeynel Bey Medresesi, başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Biçer Mahallesi'nde 1560'ta Hakkari Beyi Zeynel Bey tarafından yaptırılan ve 1998'de yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen medresenin kalıntıları, 2005'te kazı ve temizlik çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

        Taşla yapılan avlu, ayvan ve 8 oda ile Zeynel Bey'in mezarının bulunduğu medresenin eski ihtişamına kavuşturularak turizme kazandırılması için hazırlanan proje Cumhurbaşkanlığı 2024 Yatırım Programı'na dahil edildi.

        Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde yüklenici firma ekipleri, medreseyi tarihi dokusuna uygun yeniden inşa ediyor.

        Çevresinde yürüyüş yolu ve oturma alanlarının yapılması planlanan 464 yıllık tarihi geçmişe sahip medresede, çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.

        Medresede incelemelerde bulunan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve firma yetkililerinden bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kentteki tarihi yapıların ayağa kaldırılıp turizme kazandırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

        - "Amacımız sosyal, kültürel aktivitelerin olduğu bir yere dönüştürmek"

        Bu yerlerden birinin Zeynel Bey Medresesi olduğunu belirten Çelik, Osmanlı-Safevi savaşında şehit düşen Zeynel Bey'in naaşının bulunduğu medresenin uzun yıllar külliye olarak hizmet verdiğini ifade etti.

        Zamanla harap olan medresede restorasyon çalışması başlattıklarını kaydeden Çelik, şunları aktardı:

        "Yüklenici firma ekipleri ve arkeologlar medresemizi aslına uygun inşa etmeye devam ediyor. Çevre düzenlemesi de var. Burası alt kotlarda yer alan bir yer. Yanından Katramas Deresi geçiyor. Kenarında oturma alanları, yürüyüş yolları şeklinde bir peyzajı var. Çocuklarımız, gençlerimiz için bir kültür, etkinlik ve sosyal etüt merkezi gibi kullanmaya niyetimiz var. Bu anlamda istişareler devam ediyor. Arka taraftaki arsayı da özellikle üniversite öğrencilerinin kalabileceği yurt şeklinde planladık. Bu alana hareketlilik kazandırır. Amacımız burayı sosyal, kültürel aktivitelerin olduğu bir yere dönüştürmek ve geçmişin izlerini, büyüklerimizin, atalarımızın bize bıraktığı mirası gelece taşımaktır. Tarihi mekanların restore edilip turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. "

        - "Gelecek yıl bitirmeyi planlıyoruz"

        Şantiye Şefi Gözde Gürbüz de duvarların statik açıdan güçlü olmadığını, bu nedenle projenin revize edilmesi gerektiğini aktardı.

        Şu an temeli sağlam olan ve korunması gereken duvarların üst kısımlardaki tonozların temizliğini yaptıklarını dile getiren Gürbüz, "Taşları istifledik. Temeli sağlam olan duvarları tonoz (tavan örtüsü) seviyesine kadar getirmeye çalışıyoruz. Yıl sonunda fiziki çalışmanın yüzde 90'nını tamamlamış oluruz. Projenin kuruldan gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra çalışmalarımızın durumu daha da netleşir. Gelecek yıl bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        25 dağcı, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandı
        25 dağcı, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine tırmandı
        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Çukurca'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Çukurca'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Yedi bölgede yemek envanteri çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak
        Yedi bölgede yemek envanteri çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak
        Avrupa şampiyonu kuraşçı kız sporcular, Hakkari'nin gururu oldu
        Avrupa şampiyonu kuraşçı kız sporcular, Hakkari'nin gururu oldu