Hakkari'de 464 yıllık tarihi medrese, yeniden ayağa kaldırılıyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen, zamanla tahrip olduğu için büyük bir bölümü yıkılan Zeynel Bey Medresesi, başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Biçer Mahallesi'nde 1560'ta Hakkari Beyi Zeynel Bey tarafından yaptırılan ve 1998'de yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen medresenin kalıntıları, 2005'te kazı ve temizlik çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Taşla yapılan avlu, ayvan ve 8 oda ile Zeynel Bey'in mezarının bulunduğu medresenin eski ihtişamına kavuşturularak turizme kazandırılması için hazırlanan proje Cumhurbaşkanlığı 2024 Yatırım Programı'na dahil edildi.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde yüklenici firma ekipleri, medreseyi tarihi dokusuna uygun yeniden inşa ediyor. Çevresinde yürüyüş yolu ve oturma alanlarının yapılması planlanan 464 yıllık tarihi geçmişe sahip medresede, çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Medresede incelemelerde bulunan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve firma yetkililerinden bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kentteki tarihi yapıların ayağa kaldırılıp turizme kazandırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

- "Amacımız sosyal, kültürel aktivitelerin olduğu bir yere dönüştürmek" Bu yerlerden birinin Zeynel Bey Medresesi olduğunu belirten Çelik, Osmanlı-Safevi savaşında şehit düşen Zeynel Bey'in naaşının bulunduğu medresenin uzun yıllar külliye olarak hizmet verdiğini ifade etti. Zamanla harap olan medresede restorasyon çalışması başlattıklarını kaydeden Çelik, şunları aktardı: "Yüklenici firma ekipleri ve arkeologlar medresemizi aslına uygun inşa etmeye devam ediyor. Çevre düzenlemesi de var. Burası alt kotlarda yer alan bir yer. Yanından Katramas Deresi geçiyor. Kenarında oturma alanları, yürüyüş yolları şeklinde bir peyzajı var. Çocuklarımız, gençlerimiz için bir kültür, etkinlik ve sosyal etüt merkezi gibi kullanmaya niyetimiz var. Bu anlamda istişareler devam ediyor. Arka taraftaki arsayı da özellikle üniversite öğrencilerinin kalabileceği yurt şeklinde planladık. Bu alana hareketlilik kazandırır. Amacımız burayı sosyal, kültürel aktivitelerin olduğu bir yere dönüştürmek ve geçmişin izlerini, büyüklerimizin, atalarımızın bize bıraktığı mirası gelece taşımaktır. Tarihi mekanların restore edilip turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. "