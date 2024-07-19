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        Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:40
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        Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Valilik toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yatırım ve hizmetler ele alındı.

        Programda konuşan Çelik, kentte 202 projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Projelerin bir an önce tamamlanması için yatırımcı kuruluşların çalışmaları hızlandırdığını belirten Çelik, projelerin maliyetleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

        İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hacı Bayram Özcan'ın sunum yaptığı programa, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

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