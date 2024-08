Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de kadın futbol takımına otobüs teslim töreninde konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hakkari'de güvenlik güçlerimizin yıllarca süren yoğun gayretleriyle tesis edilen huzur ve istikrar ortamı, sporun her alanında Hakkari'nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır." dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve protokol üyelerince karşılandı.

Bakanlar Güler ve Göktaş, Yüksekova Sosyal Hizmetler Merkezi'nde düzenlenen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim törenine katıldı.

Yüksekova ekibinin bu yıl da şampiyon olarak Süper Lig'e yükseleceğine inandıklarını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Hakkari'de güvenlik güçlerimizin yıllarca süren yoğun gayretleriyle tesis edilen huzur ve istikrar ortamı, sporun her alanında Hakkari'nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün pek çok branşta Hakkarili sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek bizleri gururlandırmaktadırlar. Şehrimiz turizmden eğitime, yeni yatırımlardan kalkınmaya kadar hemen her alanda tüm kamu kurumlarımızın büyük çabalarıyla bir şahlanış süreci içindedir. Hakkari, spor organizasyonlarıyla, turizm potansiyeliyle, kalkınma hamleleriyle anılan bir şehir haline gelmiştir. Nitekim bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz."