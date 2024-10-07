Hakkari Valisi Çelik'in konvoyunda kaza; 2 yaralı

Vali Çelik, yaralılara gerekli müdahalenin yapıldığını, durumlarının iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyü yakınlarında Van yolunda meydana geldi. Yüksekova'daki bir programdan dönen Vali Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, Vali Çelik konvoyu durdurup, olaya müdahalede bulundu. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAKKARİ Valisi Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

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