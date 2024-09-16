Hakkari'deki tarihi medresede restorasyon çalışmaları sürüyor

Hakkari'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve zamanla tahrip olan Zeynel Bey Medresesi'nin eski ihtişamına kavuşturulması için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Biçer Mahallesi'nde 1560'ta Hakkari Beyi Zeynel Bey tarafından yaptırılan ve 2005'te kazı ve temizlik çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan medresenin inşası için çalışma yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda yüklenici firma ekipleri, duvar örme çalışmalarını sürdürüyor.