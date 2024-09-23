Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinin genel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Vali Çelik ve Kışla, İl Müftülüğü tarafından kaymakamlıkta gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Çelik ve Kışla, ardından Yüksekova'da Hacı Ahmet Albayrak Yatılı Kız Kuran Kursu ile Hz. Ömer Cami’nin inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla, kent merkezindeki Hacı Sait Camisi inşaatını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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