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        TBB Başkanı Sağkan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:14 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:14
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        TBB Başkanı Sağkan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        Kente gelen Sağkan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ile Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil'i ziyaret etti.

        Ardından Hakkari Barosu'nda avukatlarla bir araya gelen Sağkan, yaptığı açıklamada, Hakkari Barosu'nun yeni hizmet alanını görebilmek ve ihtiyaçlarını konuşabilmek kente geldiğini söyledi.

        Ziyarette baronun fiziki bir alana ihtiyaç duyduğunu gördüklerini belirten Sağkan, "Başkanımız bu konuda uzun sürede çalıştı ve bize farklı alternatifler surdu. Biz de TBB'nin bu anlamdaki faaliyetlerini, bütçesel durumunu göz önünde bulundurarak buraya faydalı olabilecek bir hizmet alanının satın alımını gerçekleştirdik. Süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki ay açılışını yapmak üzere meslektaşlarımızla burada bir arada bulunacağız." dedi.

        Sağkan'a ziyaretlerinde Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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