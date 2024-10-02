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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) kurulacağı alanı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:37
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) kurulacağı alanı inceledi.

        Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ve Kurumsal İş Birlikleri Direktörü Egemen Akyüz ile Hakkari'ye gelen Dinç, Yüksekova ilçesinde YEDAM'ın kurulmasının planlandığı alana geçti.

        Görevlilerden bilgi alan Dinç, daha sonra Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

        Ziyaretin ardından Çelik, Dinç ve beraberindekiler kent merkezindeki YEDAM'a geçerek şube başkanı Şemsettin Uçar ve kurum personeli ile bir araya geldi.

        Vali Çelik, Dinç ve ekibini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmaların önemine değindi.

        Dinç ise insanların refahı için 104 yıldan bu yana ülkenin her köşesinde faaliyet yürüttüklerini, gece gündüz demeden bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

        Psikolojik, fiziksel, sosyal ve zihinsel anlamda güçlü bir topluma sahip olmak istediklerini belirten Dinç, şöyle devam etti:

        "Bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi iki boyutta götürüyoruz. Bunlardan birisi önleme çalışmaları. Önleme çalışlarını şubelerimiz yürütüyor. Hakkari'de de şubemiz çalışmalar yürütüyor. Bağımlılık sonu olmayan dipsiz bir kuyudur. Bir insanın başına gelebilecek en zor, en kötü, en talihsiz şey bağımlı olmasıdır. Çünkü insanı çepeçevre kuşatan, hayat kalitesini düşüren, bütün ilişkilerini bozan, kapasitesini, kabiliyetlerini, yeteneklerini yıkan, geleceğini karartan bir musibettir. O yüzden biz hiçbir insanımızın, çocuğumuzun, gençlerimizin bağımlı olmasına müsaade edemeyiz, hiçbir gencimizin bağımlı olmasını kabul edemeyiz."

        Toplumda ister istemez bazı kişilerin bağımlılığa bulaşabildiğine işaret eden Dinç, o insanlardan da vazgeçmenin, onların kendi hayatlarını karartmalarına izin vermenin mümkün olmadığını aktardı.

        Bunun için YEDAM'ların olduğunu, Türkiye'nin 107 noktasında bağımlılıkla ilgili zorluk yaşayan insanlara ücretsiz destek verildiğini anlatan Dinç, "Herhangi bir şekilde bir vatandaşımız, bir kardeşimiz, gencimiz bağımlılık tuzağına düşmüşse kendinden ümidi kesmesin. Biz buradayız, hazırız. Burada uzman arkadaşlarımız var. Onlar yardım etmek için bekliyorlar. İnsanımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin emrindeyiz. Ne zaman isterlerse buyursunlar gelsinler. Bu problemi biz çözelim. Bu problem çözülebilir, üstesinden gelinebilir bir problem. Yeter ki ümidimizi kaybetmeyelim, geleceğimizden vazgeçmeyelim." ifadelerini kullandı.

        Kent merkezinde ve Yüksekova'da çok iyi çalışmalar yapacaklarına inandıklarını dile getiren Dinç, her şehirde bir YEDAM'ın olduğunu, Vali Çelik'in desteğiyle Yüksekova'da da danışmanlık merkezi kuracaklarını belirtti.

        Ülkede 104 yıldan bu yana insanları bağımlılıktan korumak için çalışma yaptıklarını söyleyen Dinç, şunları kaydetti:

        "Bu noktada devletimiz yanımızda. Devletimizin yanımızda olmasının gücünü görüyoruz, çalışmaları çeşitlendirebiliyoruz ve Türkiye'nin her yerine hizmet vermeye çalışabiliyoruz. Çalışmalarımızın etkili ve verimli olabilmesi, yerini bulması için halkımızın arkamızda olması lazım. Şunu halkımızdan rica ediyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz, insanımız için lütfen Yeşilay'ın çalışmalarına aktif olarak destek olalım, şube faaliyetlerimize katılalım, faaliyetlerimizi duyuralım. Para istemiyoruz, desteğinizi ve gönlünüzü istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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