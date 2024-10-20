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        Hakkari'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 21:46 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:46
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        Hakkari'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Güngör Mahallesi'nde 2 katlı bina inşaatında çalışan 35 yaşındaki İbrahim Özmen, elektrik akımına kapıldı.

        Ağır yaralanan Özmen, haber verilmesi üzerine olay yerine giden ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özmen'in cenazesi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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