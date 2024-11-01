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        AK Parti Merkez İlçe Başkanı Demir mazbatasını aldı

        AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Cumhur Demir mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:49
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        AK Parti Merkez İlçe Başkanı Demir mazbatasını aldı
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        AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Cumhur Demir mazbatasını aldı.

        İlçe Seçim Kurulu'na giden Demir'e, Merkez İlçe Seçim Kurulu zabıt katibi Sait Aydın tarafından mazbatası teslim edildi.

        Demir, 27 Ekim Pazar günü yapılan AK Parti Hakkari Merkez İlçe Kongresi'nde başkan seçildiğini anımsattı.

        Kongreye katılım gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e tüm teşkilat üyelerine teşekkür eden Demir, şöyle konuştu:

        "5 yıldır bu görevi sürdürüyoruz. 5 yıl daha nasip olursa görevimize devam edeceğiz. Tek amacımız var. Hakkari'mizi daha yaşanılır bir hale getirmek. Bu yolda bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Rabbim bizlere güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. İnandığımız yolda yürüyeceğiz. Nasip olursa gelecek seçimlerde teşkilatlarımızla il başkanımızın önderliğinde önemli başarılara imza atacağız."

        Programa, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demir, AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve partililer katıldı.

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