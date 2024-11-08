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        Çukurca Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:06
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        Çukurca Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE koordinesinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikatta, senaryoya göre ilçe merkezinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, güvenlik koridorunu oluşturduktan sonra kurumdaki personel ve vatandaşlar tahliye edildi.

        Hastanenin yıkılan bazı kısımlarında enkaz altında kalan 3 personel ile bir vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak sahra hastanesine götürüldü.

        Bu esnada meydana gelen 6,8 şiddetindeki artçı deprem nedeniyle hastanede yangın çıktı.

        Alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, diğer ekiplerin yardımıyla dumandan etkilenen bir kişiyi kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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