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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:40
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

        Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Hakkarigücü, 50. dakikada Şilan Aykoç, 54. dakikada Lushomu Mweemba ve 90+4. dakikada Rasmata Sawadogo'nun attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Konuk ekip Trabzonspor, 24. ve 90. dakikalarda kazandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.

        Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve taraftarlar izledi.

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        Galeri
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