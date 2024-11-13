Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Denizlili "Elmacı Dede" yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerler için getirdi

        Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı, Hakkari'de görev yapan askerlere getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlili "Elmacı Dede" yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerler için getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1 ton 200 kilogram elmayı, Hakkari'de görev yapan askerlere getirdi.

        Güvenlik güçlerine meyve götürmesiyle tanınan "Elmacı Dede" lakaplı Yılmaz, bölgede görev yapan askerlere desteğini sürdürüyor.

        Daha önce de askerler için elma ve üzüm getiren Yılmaz, yaşadığı Çivril ilçesindeki bahçesinde yetiştirdiği 1 ton 200 kilogram elmayı, Türk bayraklarıyla süslediği aracına yükleyerek kente ulaştırdı.

        Yılmaz, AA muhabirine, kentte ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerine destek olmak için geldiğini söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Bir olma, birlik olma, tek yumruk olarak devletin yanında yer alma zamanıdır. Emperyalistler ve siyonist Yahudi lobileri, hep birlikte ayağa kalmışlar ve tek hedefleri Türkiye'dir. Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Güney Afrika'da sömürmedikleri yer kalmadı. Şimdi bize yaklaşmaktalar. Artık Türkiye'de 7'den 70'e bir olma zamanıdır. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile tek yumruk olma zamanıdır. Bizim başka vatanımız yoktur." dedi.

        Sınır bölgelerindeki tüm illere gittiğini ifade eden Yılmaz, "Hakkari halkını da çok seviyorum. Buraya sekizinci gelişim. Hakkari güllük, gülistanlık. Çok güzel insanları var. Bu elmaları Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına ve İl Jandarma Komutanlığına götüreceğim. Bu işi gönüllü yapıyorum. Gönüllülük olmazsa bu kadar yol gelinmez. Devamlı yollardayım. Hiçbir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Bahçemde yetiştirdiğim elmalardır. Bahçede bitince başka yerlerden temin edip götürüyorum." diye konuştu.

        Yılmaz, daha sonra elmaları teslim etmek için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilecek
        Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilecek
        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yum...
        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yum...
        Yüksekova'da 20 ton yonca ve korunga tohumu dağıtıldı
        Yüksekova'da 20 ton yonca ve korunga tohumu dağıtıldı
        Yüksekova'da yoğun sis
        Yüksekova'da yoğun sis
        Yüksekova'da 300 fidan toprakla buluşturuldu
        Yüksekova'da 300 fidan toprakla buluşturuldu
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi