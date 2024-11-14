"Endüstriyel dağcılar" Hakkari'de tehlike oluşturan kayalar için devrede

SAYİM HARMANCI - Dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip Hakkari'de, yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kentte ulaşım ağının genişlemesi ve vatandaşların güvenli yolculuk yapmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeyi ekip arkadaşlarıyla birlikte tarayıp düşme ihtimali olan kayaları kontrollü bir şekilde indirerek bölgeyi emniyetli hale getirmeye çalıştıklarını belirten İskender, şunları kaydetti:

"Burada arazi şartları oldukça zor. Yamaçlar dik, kayaç yapıları bozuk ve çatlak olduğu için zorlanıyoruz. Bu bölge bittikten sonra Çukurca yolunda 3-4 lokasyonumuz var. Orayı da tamamladıktan sonra Yüksekova Yeniköprü mevkisine geçeceğiz. Bunlar askıda olan yani düşme ihtimali olan kayalar. Can ve mal güvenliği için bu kayaları levye ve kriko yardımıyla düşürüyoruz. Arazi oldukça problemli. Aşağıdan bakınca anlaşılmıyor ama yukarıdan bakıldığında çok riskli yerler var. Biz de bunlara müdahale ediyoruz. Bu iş ayrı bir sektör. Uluslararası sertifikalarımız var. Bu işleri yapabilmek için ip tekniklerini bilen profesyonel ekip olmak gerekiyor."