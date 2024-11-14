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        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı

        Hakkari'de 20 Ekim-14 Kasım tarihlerinde çeşitli suçlardan yakalanan 119 kişiden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:09
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        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı
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        Hakkari'de 20 Ekim-14 Kasım tarihlerinde çeşitli suçlardan yakalanan 119 kişiden 14'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent genelinde 20 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 119 kişi yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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