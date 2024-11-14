Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent genelinde 20 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.