Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Yeni Mahalle Anaokulu'nda oyuncaklar ve materyallerle donatılan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güzel bir amaç için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu topraklarda en huzurlu, en güvenli zaman dilimini yaşadıklarını belirten Çelik, şunları ifade etti:

"Burada güven ve huzur içinde yaşamımızı devam ettiriyorsak bunun en büyük nedeni hiç düşünmeden feda-i can eden şehitlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Biliyoruz ki onlar cennettedirler. Allah rahmet eylesin. Bu topraklarda geçmişte hep beraber yaşadık, gelecekte de bir millet olarak hep beraber yaşayacağız. Önemli olan eğitimin kalitesini artırmak, bu çocuklarımızın, pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarını huzur ve güven içinde ama bilgili bir şekilde inşa etmek. Derneğimize, Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze talimat verdim. Kütüphanesi olmayan tüm okullarımızın listesini çıkardı. Kütüphanesi olmayan okullarımızı kütüphaneye kavuşturacağız."