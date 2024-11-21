Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Yeni Mahalle Anaokulu'nda oyuncaklar ve materyallerle donatılan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güzel bir amaç için bir araya geldiklerini söyledi.

        Bu topraklarda en huzurlu, en güvenli zaman dilimini yaşadıklarını belirten Çelik, şunları ifade etti:

        "Burada güven ve huzur içinde yaşamımızı devam ettiriyorsak bunun en büyük nedeni hiç düşünmeden feda-i can eden şehitlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Biliyoruz ki onlar cennettedirler. Allah rahmet eylesin. Bu topraklarda geçmişte hep beraber yaşadık, gelecekte de bir millet olarak hep beraber yaşayacağız. Önemli olan eğitimin kalitesini artırmak, bu çocuklarımızın, pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarını huzur ve güven içinde ama bilgili bir şekilde inşa etmek. Derneğimize, Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze talimat verdim. Kütüphanesi olmayan tüm okullarımızın listesini çıkardı. Kütüphanesi olmayan okullarımızı kütüphaneye kavuşturacağız."

        İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan da katılımcılara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti.

        Bu bölgede yıllarca terör örgütünün insanları katlettiğini belirten Atan, bu kütüphanelerin kurulmasının hikayesinin, terör örgütünün köy baskınlarında kadın, çocuk demeden insanları katletmesinden geldiğini ifade etti.

        Pilot iller olarak Hakkari ve Şırnak'ı seçtiklerini dile getiren Atan, şöyle konuştu:

        "Raflarımızda annelerimizin, kadınlarımızın dokumuş olduğu oyuncak bebeklerimiz mevcut. Amacımız çocuklarımızın tebessüm etmelerini sağlamaktır. Artık burada huzur hakim. Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık dağlarımızda festivaller yapılıyor. En büyük amacımız terörün gerçek yüzünü hiçbir zaman unutmamak. O yüzden bu kütüphanelerimizi açıyoruz."

        Açılışı, terör örgütünün 35 yıl önce İkiyaka köyünde katlettiği 28 kişinin şehadetinin yıl dönümüne denk getirdiklerini ifade eden Atan, "Kütüphanemiz hayırlı olsun. Diyoruz ki bu topraklarda, bu dağlarda şehitlerimizin kanıyla sulanmış al bayrağımız dalgalanacak. Artık teröre geçit yok." dedi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik, Atan ve diğer katılımcılar, okunan duanın ardından açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle bir araya geldi.

        Törene, şehit yakınları, Kaymakam Mustafa Akın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kaza farklı sebep aynı!
        Kaza farklı sebep aynı!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi açıldı
        Hakkari'de Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi açıldı
        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret etti
        Yüksekova'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        Yüksekova'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
        Askeri bando takımı Şemdinli'de konser verdi
        Askeri bando takımı Şemdinli'de konser verdi
        Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi
        Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi
        Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu