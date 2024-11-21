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        Hakkari'de terör saldırılarında zarar gören okulun yerine yenisi inşa edildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen Atatürk Anadolu Lisesi binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:17
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        Hakkari'de terör saldırılarında zarar gören okulun yerine yenisi inşa edildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen Atatürk Anadolu Lisesi binası, düzenlenen törenle açıldı.

        İlçede 8 yıl önce terör saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi binası yıkılarak yerine yenisi inşa edildi.

        Yapımı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan okulun açılış törenine katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 500 öğrenci ve 40 öğretmenin bulunduğu okulu açmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

        Ara tatilden sonra öğrencilerin yeni okullarında eğitime başladığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Okulumuz depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Eğitim yuvalarımızın en önemli özelliği, çocuklarımızın güven içinde eğitim ve öğretime devam etmeleri. Hakkari ve Yüksekova deprem bölgesinde yer alıyor. Bu anlamda tüm kamu kurumlarının depreme dayanıklılık testleri başta okullar olmak üzere yaptırıldı. En kısa zamanda kalan okullarımızı da tamamlayıp bütün okullarımızın sağlıklı ve modern alt yapısıyla, depreme dayanıklı şekilde hizmet vermesini sağlayacağız."

        Açılışın ardından sınıfları dolaşan, öğrencilerle sohbet eden Çelik, öğretmenlerle de bir geldi, görevlerinde başarı diledi.

        Törene, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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