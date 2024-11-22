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        Askeri bando takımı Yüksekova'da konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:07
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        Askeri bando takımı Yüksekova'da konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verdi.

        Spor salonunda düzenlenen konsere, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

        Konseri Kaymakam Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, Topçu Alay Komutanı Albay Tarık Demirci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz da takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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